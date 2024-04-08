На Камчатке вертолет не смог забрать отравившихся туристов из-за непогоды

Плохие погодные условия не позволили вертолету забрать отравившихся туристов на севере Камчатки. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

По его словам, туристов из-за снега с дождем и плохой видимости не удалось найти. Поиски продолжатся завтра, спасатели будут действовать, ориентируясь на погоду.