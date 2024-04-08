На Камчатке вертолет не смог забрать отравившихся туристов из-за непогоды
Плохие погодные условия не позволили вертолету забрать отравившихся туристов на севере Камчатки. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев во «ВКонтакте».
По его словам, туристов из-за снега с дождем и плохой видимости не удалось найти. Поиски продолжатся завтра, спасатели будут действовать, ориентируясь на погоду.
В понедельник днем руководитель группы туристов обратился к спасателям по спутниковому телефону, сообщив, что у четверых членов группы наблюдается сильное отравление, один из них не может передвигаться самостоятельно. Люди ожидают помощи в палатках в 78 километрах от поселка Палана. Группа состоит из семи человек.
В марте на Камчатке лавиной накрыло зарегистрированную тургруппу из 11 человек, которая совершала ски-тур в районе перевала Красноармейского. Выбраться смогли девять человек. Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru