В США обнаружили обломки самолета и останки пассажира спустя 17 лет
В США обнаружили обломки маленького самолета, который разбился 17 лет назад, и останки одного из двух пассажиров, находившихся на борту. Об этом сообщает Associated Press.
В августе 2007 года 56-летний Брук Стауффер-младший отправился в путь с острова Макино в небольшой городок штата Мичиган. Самолет, управляемый невестой Стауффера Карен Доддс упал в озеро Гурон. Через два месяца после катастрофы поисковики нашли на дне озера тело 52-летней женщины, однако обломки самолета и тело Стауффера-младшего оставались не найденными.
В 2023 году семья Стауффера-младшего обратилась за помощью к частной поисковой команде. Через год ее члены обнаружили обломки самолета недалеко от острова Буа-Блан в озере Гурон. Позднее водолазы из полиции штата извлекли скелет из останков самолета, и экспертиза подтвердила, что это тело принадлежит Стауфферу-младшему.
Брук Стауффер-младший был известным писателем, автором статей, нескольких технических книг, детского романа и путеводителя по Вашингтону. Карен Доддс, управлявшая самолетом, была владелицей бизнеса в сфере графического дизайна и маркетинга, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Италия и ЕБРР выделят €200 млн на восстановление электросетей Украины
- В США обнаружили обломки самолета и останки пассажира спустя 17 лет
- Маск допустил, что ограничит свои поездки после ареста Дурова
- Число погибших при обстреле Белгорода и района увеличилось до пяти человек
- Пловец Андрей Калина принес России первое золото на Паралимпиаде в Париже
- Собянин: Оплата по СБП стала доступна во всех кассах метрополитена
- СФ подготовит проект об ответственности за имитацию акцизных марок на алкоголь
- Трейлер новой версии диснеевской «Белоснежки» собрал миллион дизлайков
- Хэмилтон одержал победу во второй практике Гран-при Италии «Формулы-1»
- МАК: Датчики угла атаки стали причиной крушения SSJ-100 под Коломной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru