В США обнаружили обломки самолета и останки пассажира спустя 17 лет

В США обнаружили обломки маленького самолета, который разбился 17 лет назад, и останки одного из двух пассажиров, находившихся на борту. Об этом сообщает Associated Press.

В августе 2007 года 56-летний Брук Стауффер-младший отправился в путь с острова Макино в небольшой городок штата Мичиган. Самолет, управляемый невестой Стауффера Карен Доддс упал в озеро Гурон. Через два месяца после катастрофы поисковики нашли на дне озера тело 52-летней женщины, однако обломки самолета и тело Стауффера-младшего оставались не найденными.