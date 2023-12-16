На Камчатке самолет выкатился за пределы ВПП

Самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Оссора на Камчатке, начата прокурорская проверка. Об этом сообщила региональная транспортная прокуратура.

Самолет из Антальи выкатился за ВПП при посадке в Перми

Инцидент произошел с бортом АО «Камчатское авиационное предприятие», выполнявшим санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского.

«На борту находились 4 члена экипажа и 2 медика, которые не пострадали, воздушное судно не повреждено», — указали в надзорном ведомстве.

Самолет осмотрели, установив факт отсутствия препятствий для выполнения полета. Затем воздушное судно продолжило выполнение рейса и доставило в Петропавловск-Камчатский местного жителя, нуждающегося в медпомощи.

Ранее самолет компании Smartavia выкатился за пределы ВПП во время посадки в аэропорту «Большое Савино» в Перми, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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