Пилот разбившегося на Алтае вертолета Robinson погиб

Пилот вертолета Robinson R-66, разбившегося в Таштагольском районе Кемеровской области, по предварительным данным, погиб.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что частный вертолет, летевший по маршруту Новокузнецк - Каракольские озера, подал сигнал бедствия и пропал с радаров. На его борту был один человек.

Вскоре спасатели нашли место падения вертолета в районе Каракольских озер на Алтае.

Новокузнецкая транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с крушением вертолета Robinson R-66. По предварительным данным, он летел за туристами.

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ФОТО: Alec Wilson/https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:ВертолетАвиакатастрофаКузбасс
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