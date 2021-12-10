Пилот разбившегося на Алтае вертолета Robinson погиб
Пилот вертолета Robinson R-66, разбившегося в Таштагольском районе Кемеровской области, по предварительным данным, погиб.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
Ранее сообщалось, что частный вертолет, летевший по маршруту Новокузнецк - Каракольские озера, подал сигнал бедствия и пропал с радаров. На его борту был один человек.
Вскоре спасатели нашли место падения вертолета в районе Каракольских озер на Алтае.
Новокузнецкая транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с крушением вертолета Robinson R-66. По предварительным данным, он летел за туристами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- В России выявили 30 873 новых случая COVID-19 за сутки
- О строительстве аэроэкспресса задумались к Крыму
- Пилот разбившегося на Алтае вертолета Robinson погиб
- В Эстонии рассказали об обещании Байдена помочь восточному флангу НАТО
- Защита ректора «Шанинки» потребовала его освободить после слов Путина
- СМИ: В Москве мужчину ударили ножом на станции метро «Славянский бульвар»
- Мишустин заявил о возможном усилении протекционизма в мировой торговле
- Центр Гамалеи: Безответственно называть омикрон-штамм легким
- Напавший на полицейских боец ММА разыскивается в Санкт-Петербурге
- Москалькова выступила против запрета абортов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru