На Камчатке пропали два пожилых туриста

«В Ключевском парке пропали двое туристов: Александр Благуляк 1951 года рождения и Геннадий Кочкин 1951 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале сети.

Мужчины шли из поселка Ключи к стоянке «Клешня», но не появились в пункте назначения вовремя. В последний раз туристы выходили на связь с ледника Богдановича 27 августа.

Между тем в Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница, девушку ищут полиция и волонтеры, сообщает телеканал «360».

