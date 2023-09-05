На Камчатке пропали два пожилых туриста
Два пожилых туриста пропали в Ключевском парке на Камчатке, связи с ними нет с конца августа. Об этом сообщили в сети природных парков «Вулканы Камчатки».
«В Ключевском парке пропали двое туристов: Александр Благуляк 1951 года рождения и Геннадий Кочкин 1951 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале сети.
Мужчины шли из поселка Ключи к стоянке «Клешня», но не появились в пункте назначения вовремя. В последний раз туристы выходили на связь с ледника Богдановича 27 августа.
Между тем в Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница, девушку ищут полиция и волонтеры, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru