На Камчатке пропали два пожилых туриста

Два пожилых туриста пропали в Ключевском парке на Камчатке, связи с ними нет с конца августа. Об этом сообщили в сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Пропавшую без вести жительницу Сургута нашли мертвой

«В Ключевском парке пропали двое туристов: Александр Благуляк 1951 года рождения и Геннадий Кочкин 1951 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале сети.

Мужчины шли из поселка Ключи к стоянке «Клешня», но не появились в пункте назначения вовремя. В последний раз туристы выходили на связь с ледника Богдановича 27 августа.

Между тем в Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница, девушку ищут полиция и волонтеры, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
ТЕГИ:ТуристыКамчатка

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