На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9
13 июня 202409:53
Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.
Подземные толчки произошли на глубине 52 км.
«Магнитуда сейсмособытия составила 5.9. Эпицентр землетрясения находился в 87 км от Усть-Камчатска», — указали сейсмологи.
Согласно инструментальным данным, ощущаемость толчков составляла 3-4 балла.
Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья Курильских островов, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru