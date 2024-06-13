На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,2

Подземные толчки произошли на глубине 52 км.

«Магнитуда сейсмособытия составила 5.9. Эпицентр землетрясения находился в 87 км от Усть-Камчатска», — указали сейсмологи.

Согласно инструментальным данным, ощущаемость толчков составляла 3-4 балла.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья Курильских островов, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
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