На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5
24 августа 202403:41
Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировали на Камчатке. Об этом сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.
Подземные толчки произошли в 21:37 по Гринвичу (00:37 мск).
Землетрясение зафиксировали в 175 километрах от Петропавловска-Камчатского, его эпицентр залегал на глубине 36 км.
Накануне на Камчатке зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,5, жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение силой до трех баллов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru