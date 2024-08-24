На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировали на Камчатке. Об этом сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Подземные толчки произошли в 21:37 по Гринвичу (00:37 мск).

Землетрясение зафиксировали в 175 километрах от Петропавловска-Камчатского, его эпицентр залегал на глубине 36 км.

Накануне на Камчатке зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,5, жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение силой до трех баллов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКамчатка

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