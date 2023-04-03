На Камчатке произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в понедельник на Камчатке. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Подземные толчки произошли в 48 километрах от Петропавловска-Камчатского, пишет РИА ФАН.
«Глубина: 99.5. Магнитуда: 5.7», — указано в сообщении в Telegram-канале службы.
Ученые оценили интенсивность толчка в столице Камчатского края в 6 баллов. По словам очевидцев, в зданиях тряслись стены и дребезжали окна.
Позже магнитуду землетрясения на Камчатке повысили до 6,9, пишет Ura.ru.
Как сообщило агентство KamchatkaMedia со ссылкой на ПАО «Камчатскэнерго», в 15:08 (06:08 мск) по местному времени из-за подземных толчков на Мутновской геотермальной электростанции отключился турбогенератор №2. В результате несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского остались без электроснабжения. Специалисты оперативно ввели дополнительное оборудование, подачу электроэнергии восстановили в городе уже в 15:31 (06:31 по Москве).
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