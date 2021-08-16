На Камчатке предположительно обнаружили «чёрный ящик» разбившегося Ми-8

А ранее в понедельник, 16 августа, тело еще одного туриста, погибшего при падении вертолета в озеро на Камчатке, подняли на поверхность. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на спасателей.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту в минувший четверг потерпел крушение на Камчатке. На борту находились 16 человек, спастись удалось только половине из них. На месте крушения работают спасатели и военные водолазы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

