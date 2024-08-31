На Камчатке пассажиры и водитель пострадали в ДТП с участием автобуса
31 августа 202405:55
Авария с участием микроавтобуса произошла на трассе Петропавловск-Камчатский — Усть-Большерецк на Камчатке, пострадали водитель и пассажиры транспортного средства. Об этом сообщила прокуратура региона.
Отмечается, что ДТП произошло минувшей ночью, микроавтобус опрокинулся на трассе. В транспортном средстве находились водитель и семь участников творческих коллективов.
«Пассажиры и водитель получили травмы различной степени тяжести», — заявили в прокуратуре.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru