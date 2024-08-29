В ХМАО шесть человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом

Вахтовый автобус попал в аварию в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадали шесть человек. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.

Инцидент произошел в 06:28 (04:28 мск) на 26-м километре трассы Когалым-Ноябрьск.

«В момент происшествия в автобусе находились 11 человек, включая водителя... Шесть пострадавших легкой и средней степени тяжести доставлены в Когалымскую городскую больницу», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Ранее в ХМАО 39-летний водитель Mazda и его шестилетняя дочь погибли в ДТП после наезда на лося, пишет Ura.ru.

