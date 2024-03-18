На Камчатке два человека пропали после схода лавины

Два человека не смогли выбраться после схода лавины на туристическую группу на Камчатке, на место ЧП выдвинулись спасатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, днем 18 марта стало известно, что лавиной накрыло зарегистрированную тургруппу из 11 человек, которая совершала ски-тур в районе перевала Красноармейского.

«Как сообщил заявитель, группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы», — отметили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Елизовском районе региона. Лавинная опасность на Камчатке не объявлялась. Спасатели с кинологическим расчетом выдвинулись в место ЧП для поиска попавших под лавину людей. Специалисты движутся на автомобилях повышенной проходимости: «Камазах», вахтовках и снегоходах.

Ранее в селе Приисковое в Хакасии лавина сошла на сноубордистов, одного из них накрыло снегом, однако туриста оперативно вызволили его товарищи, напоминает телеканал «360».

