На Камчатке нашли тело одного из попавших под лавину туристов

Тело одного из туристов, погибших в результате схода лавины, было найдено у перевала Красноармейский в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщает ТАСС.

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Агентство ссылается на заместителя председателя краевого правительства Романа Василевского, по словам которого, было обнаружено тело 19-летнего юноши.

Он также добавил, что второго пропавшего найти пока не удалось.

Ранее в МЧС заявили, что на Камчатке лавиной накрыло зарегистрированную тургруппу из 11 человек, которая совершала ски-тур в районе перевала Красноармейского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 23.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПогибшиеЛавинаКамчатка

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