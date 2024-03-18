На Камчатке нашли тело одного из попавших под лавину туристов
Тело одного из туристов, погибших в результате схода лавины, было найдено у перевала Красноармейский в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на заместителя председателя краевого правительства Романа Василевского, по словам которого, было обнаружено тело 19-летнего юноши.
Он также добавил, что второго пропавшего найти пока не удалось.
Ранее в МЧС заявили, что на Камчатке лавиной накрыло зарегистрированную тургруппу из 11 человек, которая совершала ски-тур в районе перевала Красноармейского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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