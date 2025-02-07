На Камчатке мужчине дали 12 лет за похищение и изнасилование
Житель Петропавловска-Камчатского проведет 12 лет в колонии строгого режима, Елизовский районный суд признал его виновным в похищении и изнасиловании женщины. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Судом установлено, что осужденный был влюблен в свою жертву и решился на ее похищение. Выследив потерпевшую на парковке, он потребовал, чтобы она пересела на пассажирское сиденье, после чего ударил ее по голове. Потерявшую сознание женщину преступник отвез в другой район, где перенес ее в прицеп, пристегнул наручниками и поехал в Елизовский район.
Впоследствии злоумышленник совершил действие сексуального характера и изнасилование с применением насилия и угрозой его применения.
На другой день жертва уговорила насильника отпустить ее. Через некоторое время правоохранители задержали преступника, он признался в содеянном.
Ранее сотрудники Следственного комитета задержали учителя одной из школ подмосковного Дмитрова по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности школьницы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru