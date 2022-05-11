Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила об эвакуации всех школы города

Все школы Петропавловска-Камчатского были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Об этом мэрия города сообщила ТАСС.

Школа на Камчатке присоединилась к традиции поднятия российского флага

С начала года петропавловские школы эвакуировали уже более двадцати раз. Последний раз информация о минировании зданий поступила 6 мая.

Ранее, во вторник, в центре Москвы прошла эвакуация постояльцев отеля Holiday Inn из-за угрозы взрыва.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:ШколыКамчаткаЭвакуацияМинирование
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