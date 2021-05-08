На Камчатке пропал вертолет Ми-8

С вертолетом Ми-8, совершавшим полет на Камчатке, потеряна связь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Вертолет Ми-8 зарегистрированный на частное лицо совершал полет в районе одной из сопок. Однако в назначенное время на связь не вышел. Установить контакт с ним не удается уже два часа», - цитирует агентство собеседника.

Известно, что на борту вертолета находятся два человека.

