На Калининской АЭС чудом избежали катастрофы

Третий энергоблок Калининской АЭС в Тверской области был отключен после срабатывания защиты блочного трансформатора. Об этом со ссылкой на регионально ГУ МЧС сообщает «Свободная пресса».

Отключение произошло в ходе программы проверки оборудования и систем после планового ремонта, который проводился на станции. «Энергоблоки 1, 2 и 4 Калининской АЭС работают в штатном режиме. По состоянию на 10.00 их суммарная мощность составляет 3216 МВт. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений», — говорится в сообщении ведомства.

В мае 2019 года предупредительная защита сработала на Ростовской атомной электростанции в Волгодонске. В результате из-за падения мощности реакторной установки турбогенератор третьего энергоблока пришлось отключить. Как рассказал НСН ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доктор технических наук, академик РАЕН, генерал-майор Николай Тараканов, катастрофа на ростовской АЭС могла быть сопоставима с чернобыльской. «В принципе, падение мощности – это неопасно, но только если не продолжится далее падение и они не будут принимать какие-то меры, чтобы поднять эту мощность. А поднятие мощности может закончиться аварией настоящей. Я думаю, что руководящий состав, операторы, инженеры уже должны спрогнозировать, что может быть. То ли это падение мощности просто из-за того, что активность ослабла ТВС (Тепловыделяющая сборка , предназначена для получения тепловой энергии в ядерном реакторе – прим.НСН), которая и образует цепную реакцию, то ли другие причины какие-то. Надо заниматься анализом и служба радиационной безопасности должна срочно собрать руководящий состав и обсудить. К взрыву на Чернобыльской атомной станции привело то, что они начали поднимать искусственно эту мощность для того, чтобы работал реактор, и чем закончилось, вы знаете. Если реактор отключен, никакой особой опасности нет, но, естественно, надо наблюдать и всем службам быть рядом с этим реактором», - пояснил собеседник НСН.

