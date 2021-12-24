Избитый в Москве олимпийский чемпион Соловьев рассказал о своем состоянии

Избитый в Москве в декабре олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал, что его состояние стабилизировалось. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанный за избиение фигуриста Соловьева попросил разрешить сдать сессию

Драка, в которую попал спортсмен, произошла ночью 21 декабря. Отмечалось, что фигурист заступился за свою гражданскую жену, керлингистку Анну Сидорову.

Дмитрий Соловьев становился победителем Олимпийких игр в Сочи в командном соревновании, а также завоевал серебряную медаль во время Игр в Пхенчхане.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Спортсмены
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