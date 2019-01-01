На химическом заводе в Пермском крае взрыв. Есть жертвы
На химическом предприятии «Азот», которое располагается в Березниках в Пермском крае, произошел взрыв. Как пишет Ura.ru, в пресс-службе завода отметили, что жертвами ЧП стали три человек. Информация о пострадавших уточняется.
По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за вскрытия болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака. Источник отмечает, что на месте происшествия возгорания не наблюдается, также не угрозы действующему производству.
Добавим, березниковский завод «Азот», в частности, занимается производством аммиака, аммиачной селитры, а также кристаллического нитрита натрия.
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