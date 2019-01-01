На химическом заводе в Пермском крае взрыв. Есть жертвы

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за вскрытия болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака. Источник отмечает, что на месте происшествия возгорания не наблюдается, также не угрозы действующему производству.

Добавим, березниковский завод «Азот», в частности, занимается производством аммиака, аммиачной селитры, а также кристаллического нитрита натрия.



