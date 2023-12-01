На границе Украины со Словакией и Венгрией застряли 1,6 тысячи грузовиков

Он отметил, что на направлении пункта пропуска «Ужгород — Вышне-Немецке» на границе со Словакией в очередях находится порядка 600 грузовиков. А на границе с Венгрией напротив пункта пропуска «Тиса», указал Демченко, стоят до тысячи грузовых транспортных средств, которые ожидают возможности пересечь границу в сторону Украины.

Ранее польское агентство PAP сообщило, что фермеры Польши заблокировали погранпереход в Медыке на границе с Украиной. Организатор акции Роман Кондров говорил, что одной из причин блокады стали слова мэра Львова Андрея Садового, который ранее опубликовал пост с претензиями к польской стороне. Садовой заявил, что вклад Польши в победу Киева сводится на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки грузов, передает «Радиоточка НСН».

