Словакия расширила эмбарго на агропродукцию с Украины

Правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ, который одобрил кабмин.

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Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы предотвратить «серьезные сбои» в работе в экономики. В пояснительной записке говорится, что в списке товаров теперь, в частности, соевые бобы, ячмень, мед, отруби и мука.

Ранее в Словакии действовал запрет только на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до конца 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаСловакияЭмбарго

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