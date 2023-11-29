Словакия расширила эмбарго на агропродукцию с Украины
Правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ, который одобрил кабмин.
Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы предотвратить «серьезные сбои» в работе в экономики. В пояснительной записке говорится, что в списке товаров теперь, в частности, соевые бобы, ячмень, мед, отруби и мука.
Ранее в Словакии действовал запрет только на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до конца 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru