Словакия расширила эмбарго на агропродукцию с Украины

Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы предотвратить «серьезные сбои» в работе в экономики. В пояснительной записке говорится, что в списке товаров теперь, в частности, соевые бобы, ячмень, мед, отруби и мука.

Ранее в Словакии действовал запрет только на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до конца 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

