На границе Турции и Сирии задержали 12 боевиков ИГ
27 января 202114:40
Турция задержала 12 террористов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Среди задержанных пятеро граждан России, сообщило Минобороны Турции.
В ведомстве отметили, что боевики были остановлены при попытке проникновения на территорию республики из Сирии.
Все задержанные доставлены в районное отделение полиции города Рейханлы. Среди них также четверо гражданин Узбекистана и три гражданина Киргизии.
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27 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru