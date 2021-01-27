На границе Турции и Сирии задержали 12 боевиков ИГ

Турция задержала 12 террористов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Среди задержанных пятеро граждан России, сообщило Минобороны Турции.

Девять человек погибли при нападении на колонну автобусов в Сирии

В ведомстве отметили, что боевики были остановлены при попытке проникновения на территорию республики из Сирии.

Все задержанные доставлены в районное отделение полиции города Рейханлы. Среди них также четверо гражданин Узбекистана и три гражданина Киргизии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ИГИЛБоевикиТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры