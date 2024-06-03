В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение произошло около японской префектуры Исикава, сообщает РИА Новости.

В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

Его магнитуда составила 5,9. Изначально сообщалось о подземных толчках в районе префектур Тояма и Исикава, которые граничат друг с другом.

Информация была скорректирована позже.

Угроза цунами не объявлялась. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее на Курилах зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,5, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

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