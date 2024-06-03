В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
3 июня 202405:34
Землетрясение произошло около японской префектуры Исикава, сообщает РИА Новости.
Его магнитуда составила 5,9. Изначально сообщалось о подземных толчках в районе префектур Тояма и Исикава, которые граничат друг с другом.
Информация была скорректирована позже.
Угроза цунами не объявлялась. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Ранее на Курилах зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,5, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru