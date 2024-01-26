На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений
На границе Китая и Киргизии произошло несколько землетрясений магнитудой до 5,6. Об этом сообщил институт сейсмологии постсоветской республики.
Согласно данным, первый толчок был самый сильный, в 2:01 (23:01 мск) магнитуда землетрясения достигла 5,6. После этого произошел еще ряд землетрясений магнитудой от 4 до 5. Последний толчок был зафиксирован в 14:17 (11:17 мск).
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в КНР рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В ближайших к эпицентру населенных пунктах Киргизии интенсивность землетрясений составила от 2,5 до 4,5 баллов.
Ранее, 25 января, землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Турции, эпицентр подземных толчков находился в 29 километрах к юго-востоку от города Малатья, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru