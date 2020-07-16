На границе Азербайджана и Армении возобновились бои
Перестрелка с применением артиллерии возобновилась на северном участке армяно-азербайджанской границы в четверг, 16 июля.
В Минобороны Азербайджана заявили, что армянская сторона обстреляла сёла Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли из крупнокалиберного оружия и миномётов, причём обошлось без пострадавших среди мирного населения. Там ответили, что на товузском направлении идёт бой, передаёт ТАСС.
Минобороны Армении со своей стороны обвинило азербайджанцев в попытке диверсии и обстреле приграничных сёл Айгепар и Мовсес из гаубиц Д-30. Попытку диверсионного проникновения они заметили около 02:45 мск и пресекли её, передаёт RT со ссылкой на пресс-секретаря армянского оборонного ведомства.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Перестрелки продолжались несколько дней. Азербайджанская сторона сообщила об 11 погибших, включая генерал-майора Полада Гашимова, Армения — о гибели четырёх своих военнослужащих и ранении ещё десяти. В Баку прошли стихийные митинги в поддержку азербайджанских военных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru