На границе Азербайджана и Армении возобновились бои

Перестрелка с применением артиллерии возобновилась на северном участке армяно-азербайджанской границы в четверг, 16 июля.

В Минобороны Азербайджана заявили, что армянская сторона обстреляла сёла Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли из крупнокалиберного оружия и миномётов, причём обошлось без пострадавших среди мирного населения. Там ответили, что на товузском направлении идёт бой, передаёт ТАСС.

«Путин может остановить конфликт в Карабахе». Эксперт о ситуации в Закавказье

Минобороны Армении со своей стороны обвинило азербайджанцев в попытке диверсии и обстреле приграничных сёл Айгепар и Мовсес из гаубиц Д-30. Попытку диверсионного проникновения они заметили около 02:45 мск и пресекли её, передаёт RT со ссылкой на пресс-секретаря армянского оборонного ведомства.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Перестрелки продолжались несколько дней. Азербайджанская сторона сообщила об 11 погибших, включая генерал-майора Полада Гашимова, Армения — о гибели четырёх своих военнослужащих и ранении ещё десяти. В Баку прошли стихийные митинги в поддержку азербайджанских военных.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости, Ильхам Мустафа
ТЕГИ:ОбстрелАзербайджанАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры