На границе Азербайджана и Армении возобновились бои

Минобороны Армении со своей стороны обвинило азербайджанцев в попытке диверсии и обстреле приграничных сёл Айгепар и Мовсес из гаубиц Д-30. Попытку диверсионного проникновения они заметили около 02:45 мск и пресекли её, передаёт RT со ссылкой на пресс-секретаря армянского оборонного ведомства.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Перестрелки продолжались несколько дней. Азербайджанская сторона сообщила об 11 погибших, включая генерал-майора Полада Гашимова, Армения — о гибели четырёх своих военнослужащих и ранении ещё десяти. В Баку прошли стихийные митинги в поддержку азербайджанских военных.

