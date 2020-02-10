На горнолыжном курорте в Польше из-за сильного ветра погибли три человека

10 февраля 202023:44

Три человека погибли в Польше на горнолыжном курорте, в результате сноса крыши здания сильным ветром. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в курортном селе Буковина-Татшаньска вблизи Кракова. Крыша магазина горнолыжного проката была сорвана ветром и упала на людей. Все трое погибших являются членами одной семьи: 52-летняя женщина и ее две дочери в возрасте 15 лет и 21 года.

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По данным агентства, среди пострадавших еще один член этой семьи 16-летний подросток. Он находится в госпитале с травмой головы.

В настоящее время ведется расследование инцидента, в частности, выясняется были ли соблюдены меры безопасности при строительстве здания.


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