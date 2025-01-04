На горе около города Тырныауза загорелась сухая трава
Сухая трава на горе вблизи города Тырныауза снова загорелась из-за сильного ветра, сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.
Произошло это из-за порывов ветра до 15 м/с. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в ведомстве.
В тушении задействованы 17 человек и три единицы техники от МЧС, а также 10 человек от Эльбрусского лесничества.
Пожар начался ночью, к утру пламя удалось потушить на площади 10 тысяч квадратных метров.
Накануне возгорание из-за обломков БПЛА произошло на одном из предприятий под Воронежем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru