На горе около города Тырныауза загорелась сухая трава

Произошло это из-за порывов ветра до 15 м/с. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в ведомстве.

В тушении задействованы 17 человек и три единицы техники от МЧС, а также 10 человек от Эльбрусского лесничества.



Пожар начался ночью, к утру пламя удалось потушить на площади 10 тысяч квадратных метров.

Накануне возгорание из-за обломков БПЛА произошло на одном из предприятий под Воронежем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

