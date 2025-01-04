На горе около города Тырныауза загорелась сухая трава

Сухая трава на горе вблизи города Тырныауза снова загорелась из-за сильного ветра, сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

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Произошло это из-за порывов ветра до 15 м/с. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в ведомстве.

В тушении задействованы 17 человек и три единицы техники от МЧС, а также 10 человек от Эльбрусского лесничества.

Пожар начался ночью, к утру пламя удалось потушить на площади 10 тысяч квадратных метров.

Накануне возгорание из-за обломков БПЛА произошло на одном из предприятий под Воронежем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС Кабардино-Балкарии
ТЕГИ:Кабардино-балкарияПожарыМЧС

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