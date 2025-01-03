Три человека пострадали при пожаре на складе пиротехники в Армении
3 января 202515:15
Пожар на складе с пиротехникой произошёл на армяно-грузинской границе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.
По данным ведомства, инцидент произошёл у КПП «Баграташен». Отмечается, что пожарные получили сигнал о происшествии в 11:43 мск, огонь удалось локализовать спустя полтора часа.
«При пожаре пострадали три человека», - уточнили в армянском МВД.
Ранее в городе Красногорск в Московской области после ДТП загорелся автомобиль с фейерверками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru