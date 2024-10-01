На главного муфтия Тюменской области напал радикал с молотком
Сторонник радикальных учений с молотком напал на главного муфтия Тюменской области Зинната Садыкова. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман региона.
Уточняется, что инцидент произошёл 30 сентября в кабинете муфтия. На приём к Садыкову пришёл посетитель, который затем напал на него.
Кроме молотка задержавшие злоумышленника полицейские обнаружили у него баллончик со слезоточивым газом. По словам мужчины, он решил напасть на муфтия с целью отомстить за ранее задержанных в регионе товарищей-радикалов.
Ранее в Таджикистане на главного муфтия страны напали возле центральной мечети города Душанбе после молитвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru