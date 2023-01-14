На Филиппинах 20 человек погибли из-за наводнений

По данным совета, на Филиппинах зафиксировали 905 инцидентов, связанных с ударом стихии. Отмечается, что в стране погибли 20 человек, восемь пострадали, один числится пропавшим без вести.

Власти сообщают о повреждении 1,13 тысячи домов, 151 инфраструктурного объекта, 171 дороги и 44 мостов. Кроме того, в 42 городах республики зафиксировали перебои в электроснабжении, в семи муниципалитетах — проблемы с водоснабжением, в еще девяти - со связью. Отмечается, что в 30 населенных пунктах ввели режим бедствия.

Правительство Филиппин выделило 32,3 млн песо ($589,2 тысячи) на оказание помощи.

