На Филиппинах 20 человек погибли из-за наводнений
Наводнения и оползни зарегистрированы в 12 регионах Республики Филиппины, в результате удара стихии погибли 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.
По данным совета, на Филиппинах зафиксировали 905 инцидентов, связанных с ударом стихии. Отмечается, что в стране погибли 20 человек, восемь пострадали, один числится пропавшим без вести.
Власти сообщают о повреждении 1,13 тысячи домов, 151 инфраструктурного объекта, 171 дороги и 44 мостов. Кроме того, в 42 городах республики зафиксировали перебои в электроснабжении, в семи муниципалитетах — проблемы с водоснабжением, в еще девяти - со связью. Отмечается, что в 30 населенных пунктах ввели режим бедствия.
Правительство Филиппин выделило 32,3 млн песо ($589,2 тысячи) на оказание помощи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 078 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 271 / сут.
- Экс-посол ЛНР: Запад заплатил Украине как камикадзе и не будет ее восстанавливать
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области
- На Филиппинах 20 человек погибли из-за наводнений
- СМИ: США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления
- «Я не пыталась выдумывать»: Сыгравшая Чебурашку актриса Кузьмина о съемках самого кассового российского фильма
- Додик ответил МИД БиГ на критику награждения Путина
- СМИ сообщили о переданном Байдену намерении Японии купить ракеты Tomahawk
- СМИ: Госдеп выделит до $250 тысяч на «укрепление культурных связей» с Грузией
- Кинотеатры предложили Минкультуры проводить школьные уроки в кино
- СМИ уличили США в нарушении обещаний по поддержке Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru