На Филиппинах 12 человек погибли при пожаре на пассажирском судне

Инцидент произошел накануне вечером. Судно Lady Mary Joy 3 загорелось у побережья Басилана. На борту находились более 200 пассажиров. К утру 230 человек были спасены с судна.

Уточняется, что среди погибших не менее трех детей, пишет RT. Причины пожара неизвестны, сообщает «Свободная пресса».

Как отметили в посольстве России на Филиппинах, данных о погибших или пострадавших в результате ЧП россиянах не поступало.

