На Филиппинах 12 человек погибли при пожаре на пассажирском судне

Не менее 12 человек погибли в результате пожара на пассажирском судне на юге Филиппин. Об этом сообщает портал ABS-CBN News со ссылкой на местные власти.

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Инцидент произошел накануне вечером. Судно Lady Mary Joy 3 загорелось у побережья Басилана. На борту находились более 200 пассажиров. К утру 230 человек были спасены с судна.

Уточняется, что среди погибших не менее трех детей, пишет RT. Причины пожара неизвестны, сообщает «Свободная пресса».

Как отметили в посольстве России на Филиппинах, данных о погибших или пострадавших в результате ЧП россиянах не поступало.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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