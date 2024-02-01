На федеральной трассе на Урале столкнулись восемь автомобилей

Восемь автомобилей, в том числе пять грузовых, попали в ДТП на федеральной автодороге Екатеринбург-Тюмень в Свердловской области, число пострадавших уточняется. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

В ЯНАО на трассе столкнулись семь грузовиков

«По предварительным данным, произошло столкновение восьми транспортных средств, пять из них грузовые. Количество пострадавших в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции», — указано в сообщении.

Из-за аварии перекрыто движение на 78-м км федеральной трассы в Богдановичском районе. На месте ЧП работают автоинспекторы.

Ранее в Тюменской области автомобиль Kia, выехавший на встречную полосу, столкнулся с легковушкой Opel, погиб один человек, напоминает телеканал «360». По предварительным данным, 35-летний водитель Kia уснул за рулем, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:АвтомобилиДТПСвердловская Область

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