В ЯНАО на трассе столкнулись семь грузовиков
31 января 202411:12
Три человека пострадали в аварии с семью грузовыми автомобилями в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По данным ведомства, грузовики столкнулись на 229-м км трассы Коротчаево-Тазовский.
«В результате ДТП трое человек доставлены в больницу», — указали в инспекции.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее трейлер столкнулся с пассажирским автобусом в Мексике, погибли не менее 20 человек, еще 22 пострадали, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru