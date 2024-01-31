В ЯНАО на трассе столкнулись семь грузовиков

Три человека пострадали в аварии с семью грузовыми автомобилями в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Пять человек погибли в массовом ДТП в Оренбургской области

По данным ведомства, грузовики столкнулись на 229-м км трассы Коротчаево-Тазовский.

«В результате ДТП трое человек доставлены в больницу», — указали в инспекции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее трейлер столкнулся с пассажирским автобусом в Мексике, погибли не менее 20 человек, еще 22 пострадали, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ГрузовикиДТПЯмало-Ненецкий АО

Горячие новости

Все новости

партнеры