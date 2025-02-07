В Перми при пожаре погибли две женщины и двое детей

Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Перми. Об этом сообщили в МЧС.

«На улице Болотная огонь охватил жилой дом с пристроем. Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей», — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, погибли женщины 25 и 50 лет и пятилетний мальчик. Позже скончалась 8-летняя девочка.

Возгорание локализовали на площади 64 квадратных метра. На месте ЧП работают 54 человека, 19 единиц техники, дознаватель и психолог.

Ранее в Самаре загорелась многоэтажка, предположительно, причиной ЧП стал хлопок газа. Обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.

