На электроподстанции на юго-востоке Москвы загорелся трансформатор
Возгорание произошло на электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
По данным ведомства, пожар зафиксировали на ул. Чагинская 24 ноября в 4:27 мск.
«По данному адресу происходит открытое горение трансформатора. Возгорание в трансформаторе не влияет на функционирование системы энергоснабжения города», – указали в МЧС.
Площадь пожара составила 200 кв. м, пишет RT. В борьбе с огнем задействовали 70 специалистов и 20 единиц техники.
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, возгорание локализовали в 06:34, спустя пять минут пожарные ликвидировали открытый огонь.
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