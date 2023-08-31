На Домбае загорелся национальный парк

В Тебердинском национальном парке возник пожар, площадь пожара превысила три гектара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В Геленджике задержали устроившего природный пожар мужчину

Очаг находится в четырех километрах от населенного пункта Домбай. Из-за пожара дымом затянуло дорогу на горнолыжный курорт.

В тушении пожара принимают участие 112 спасателей и 28 единиц техники, уточнили в спасательном ведомстве.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:Карачаево-черкесияПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры