На Дальнем Востоке пассажир парома упал за борт при попытке сделать селфи

Инцидент произошел в минувшую субботу, судно следовало из Холмска в порт Ванино. По данным МВД, во время рейса 24-летний мужчина захотел сфотографировать морской пейзаж, однако в процессе не удержал равновесие и рухнул с парома в Татарский пролив.

Член экипажа судна подал сигнал тревоги и бросил молодому человеку спасательный круг. Спасение утопающего заняло около получаса.

«Пассажир был спасен из воды с незабываемыми эмоциями и признаками переохлаждения», — подчеркнули в управлении на транспорте.

