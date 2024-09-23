На Дальнем Востоке пассажир парома упал за борт при попытке сделать селфи
Пассажир дизель-электрохода «Сахалин-8» упал за борт, попытавшись сделать селфи. Об этом сообщило управление МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу.
Инцидент произошел в минувшую субботу, судно следовало из Холмска в порт Ванино. По данным МВД, во время рейса 24-летний мужчина захотел сфотографировать морской пейзаж, однако в процессе не удержал равновесие и рухнул с парома в Татарский пролив.
Член экипажа судна подал сигнал тревоги и бросил молодому человеку спасательный круг. Спасение утопающего заняло около получаса.
«Пассажир был спасен из воды с незабываемыми эмоциями и признаками переохлаждения», — подчеркнули в управлении на транспорте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru