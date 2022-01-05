Россиян предупредили о штрафах за селфи

Эксперт напомнил, что снимки, порочащие честь и достоинство, запрещено делать госслужащим: они рискуют быть уволенными за подобные селфи. Кроме того, сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим запрещается делать и выкладывать фото эротического характера, в непристойном виде, с алкоголем, пишет Газета.ру.

Савельев также рассказал, что всем гражданам России нельзя делать фотографии, которые могут повлечь распространение охраняемых законом или составляющих гостайну данных. За такие снимки россиянину может грозить уголовное наказание, отмечает Ura.ru.

