На Чукотке пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту

По данным ведомства, информация о ЧП поступила в 05:30 мск.

«В 01.40 мск вылетел самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании "Стриж Авиа", по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и по времени посадки не вышел на связь», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

На борту находились два члена экипажа и один пассажир, отмечает телеканал «360». Известны последние координаты самолета, по его маршруту вылетел вертолет Ми-8. Однако позже воздушное судно отозвали из-за плохой погоды, на поиски Ан-2 отправились два вездехода.

Отмечается, что в районе поисков самолета наблюдаются снежные заряды. Предположительно, пропавший Ан-2 мог совершить аварийную посадку неподалеку от поселка Полярный, пишет Ura.ru.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП.

