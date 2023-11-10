На Чукотке пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту
Самолет Ан-2 пропал на Чукотке, на борту воздушного судна находились три человека. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.
По данным ведомства, информация о ЧП поступила в 05:30 мск.
«В 01.40 мск вылетел самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании "Стриж Авиа", по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и по времени посадки не вышел на связь», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.
На борту находились два члена экипажа и один пассажир, отмечает телеканал «360». Известны последние координаты самолета, по его маршруту вылетел вертолет Ми-8. Однако позже воздушное судно отозвали из-за плохой погоды, на поиски Ан-2 отправились два вездехода.
Отмечается, что в районе поисков самолета наблюдаются снежные заряды. Предположительно, пропавший Ан-2 мог совершить аварийную посадку неподалеку от поселка Полярный, пишет Ura.ru.
Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru