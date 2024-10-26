На чемпионате «Битва роботов» в Екатеринбурге произошел пожар

На международном чемпионате «Битва роботов» в «Екатеринург-Экспо» произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МЧС России.

В поликлинике на юго-востоке Москвы произошел пожар

По данным ведомства, во время развлекательного мероприятия загорелся робот. Огонь потушили на площади 0,5 квадратных метра.

Через час поступило сообщение о возгорании еще трех роботов. Причиной стали неполадки с зарядными блоками. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел на складе с лакокрасочными покрытиями в пригороде Ельца в Липецкой области, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарРоботыЕкатеринбург

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