На чемпионате «Битва роботов» в Екатеринбурге произошел пожар
26 октября 202415:44
На международном чемпионате «Битва роботов» в «Екатеринург-Экспо» произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МЧС России.
По данным ведомства, во время развлекательного мероприятия загорелся робот. Огонь потушили на площади 0,5 квадратных метра.
Через час поступило сообщение о возгорании еще трех роботов. Причиной стали неполадки с зарядными блоками. Пострадавших нет.
Ранее пожар произошел на складе с лакокрасочными покрытиями в пригороде Ельца в Липецкой области, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru