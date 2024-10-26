На чемпионате «Битва роботов» в Екатеринбурге произошел пожар

По данным ведомства, во время развлекательного мероприятия загорелся робот. Огонь потушили на площади 0,5 квадратных метра.

Через час поступило сообщение о возгорании еще трех роботов. Причиной стали неполадки с зарядными блоками. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел на складе с лакокрасочными покрытиями в пригороде Ельца в Липецкой области, отмечает «Радиоточка НСН».

