На брата президента Чили совершено нападение
1 сентября 202222:52
Группа людей совершила нападение на брата президента Чили Габриэля Борича Симона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что нападение произошло вблизи Университета Чили, членом сообщества которого является брат президента. Среди других пострадавших еще три человека, также являющиеся членами сообщества вуза.
Все четверо были госпитализированы. Подозреваемые в нападении задержаны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru