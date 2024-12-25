Росавиация дала комментарий после падения самолета в Актау
Росавиация находится в контакте с авиакомпанией Azerbaijan Airlines и авиавластями Азербайджана и Казахстана после крушения самолета, летевшего из Баку в Грозный, в Актау. Об этом заявил пресс-секретарь федеральной службы Артем Кореняко.
«Сегодня около 09:30 мск в районе восточного побережья Каспийского моря, при заходе на посадку... столкнулся с землей самолет Embraer 190», — написал представитель Росавиации в Telegram.
По предварительным данным, после столкновения с птицами из-за нештатной ситуации на борту лайнера командир воздушного судна принял решение идти на запасной аэродром. Пилот выбрал казахстанский Актау.
«Оперативные службы республики Казахстан ведут поисково-спасательные работы», — добавил Кореняко.
Ранее в МЧС Казахстана сообщили, что после авиакатастрофы выжили 27 человек, их доставили в больницу, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru