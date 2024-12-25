Кадыров: 12 выживших после авиакатастрофы в Актау находятся в тяжелом состоянии

Выжившие при крушении самолета, летевшего из Баку в Грозный, в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее стало известно, что в казахстанском Актау разбился самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines. Борт следовал из столицы Азербайджана в Грозный с 67 пассажирами и пятью членами экипажа.

«Есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни выразил соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы.

Между тем пресс-служба Azerbaijan Airlines заявила, что причиной крушения самолета в Актау могло стать столкновение лайнера со стаей птиц,сообщает РЕН ТВ.

