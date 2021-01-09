На борту погибшего индонезийского Boeing было 65 человек
По данным министра транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади, на борту потерпевшего крушение Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек. Об этом сообщает портал Detik.
Сумади уточнил, что в лайнере были 53 пассажира и 12 членов экипажа.
Сообщается также, что для поиска останков людей и лайнера в район крушения лайнера и людей прибыли семь патрульных кораблей морской и береговой охраны Индонезии.
«Корабли находятся в данном районе, они начнут поиски обломков самолета», - цитирует сообщение минтранса Индонезии ТАСС.
Ранее стало известно, что около острова Лаки в Яванском море произошла авиакатастрофа Boeing 737-500, летевшего рейсом из Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан.
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