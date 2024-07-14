На базе отдыха «Романтик» на Кубани загорелось 11 строений
На территории туристической базы «Романтик» в Краснодарском крае загорелось 11 строений, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.
Пожар начался на территории баз «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Распространению огня способствует сильный ветер.
Эвакуировано 176 человек, включая 48 детей. На территории «Романтика» огнем охвачено 11 строений, уточнили в ведомстве.
В воскресенье в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В ликвидации возгораний задействовали 46 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru