На базе отдыха «Романтик» на Кубани загорелось 11 строений

На территории туристической базы «Романтик» в Краснодарском крае загорелось 11 строений, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

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Пожар начался на территории баз «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Распространению огня способствует сильный ветер.

Эвакуировано 176 человек, включая 48 детей. На территории «Романтика» огнем охвачено 11 строений, уточнили в ведомстве.

В воскресенье в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В ликвидации возгораний задействовали 46 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / МЧС России
ТЕГИ:ПожарКраснодарский Край

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