На базе «Газпрома» для «Силы Сибири» произошел бунт рабочих

В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является основным источником топлива для газопровода «Сила Сибири», взбунтовались рабочие-вахтовики.

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Как сообщает портал «Якутия.инфо», рабочие пожаловались на плохие условия содержания. В частности, они высказали претензии из-за «некачественного питания».

По словам вахтовиков, которые приводит издание, их «держат как свиней» и кормят «комбикормом». Кроме того, рабочие заявили о рапространении на объекте коронавируса.

При этом 28 апреля у всех рабочих (10,5 тыс. человек) были взяты анализ на инфекцию. Пока они не дали положительных результатов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:БеспорядкиЯкутия
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