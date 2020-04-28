На базе «Газпрома» для «Силы Сибири» произошел бунт рабочих
В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является основным источником топлива для газопровода «Сила Сибири», взбунтовались рабочие-вахтовики.
Как сообщает портал «Якутия.инфо», рабочие пожаловались на плохие условия содержания. В частности, они высказали претензии из-за «некачественного питания».
По словам вахтовиков, которые приводит издание, их «держат как свиней» и кормят «комбикормом». Кроме того, рабочие заявили о рапространении на объекте коронавируса.
При этом 28 апреля у всех рабочих (10,5 тыс. человек) были взяты анализ на инфекцию. Пока они не дали положительных результатов.
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