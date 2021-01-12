Автомобиль и мотоцикл провалились под лед на Байкале, один человек погиб

Автомобиль с шестью пассажирами и мотоцикл с двумя провалились под лед на озере Байкал в районе пролива Малое море. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.



По данным ведомства, ввтомобиль "Тойота Ленд Крузер" ушел под лед в 50 метрах от берега, пассажирам удалось выбраться, однако внедорожник затонул. Толщина льда в этом месте составила около 10 см. Одной пассажирке была оказана медпомощь.

Пострадавшие - семья из пяти человек, приехавшие на Байкал из Орла с туристической целью. Экскурсию по льду организовал хозяин дома, где они остановились. В его отношении началась проверка.

Мотоцикл с двумя мужчинами провалился под лед в районе мыса Зундук. Толщина льда в этом месте составила всего 2-3 см. В 19:40 по местному времени (14:40 по московскому) спасатели обнаружили одного из них живым. Тело второго мужчины было найдено в 600 метрах от провала.