Автомобиль и мотоцикл провалились под лед на Байкале, один человек погиб
Автомобиль с шестью пассажирами и мотоцикл с двумя провалились под лед на озере Байкал в районе пролива Малое море. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.
По данным ведомства, ввтомобиль "Тойота Ленд Крузер" ушел под лед в 50 метрах от берега, пассажирам удалось выбраться, однако внедорожник затонул. Толщина льда в этом месте составила около 10 см. Одной пассажирке была оказана медпомощь.
Пострадавшие - семья из пяти человек, приехавшие на Байкал из Орла с туристической целью. Экскурсию по льду организовал хозяин дома, где они остановились. В его отношении началась проверка.
Мотоцикл с двумя мужчинами провалился под лед в районе мыса Зундук. Толщина льда в этом месте составила всего 2-3 см. В 19:40 по местному времени (14:40 по московскому) спасатели обнаружили одного из них живым. Тело второго мужчины было найдено в 600 метрах от провала.
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