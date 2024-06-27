На Артемовской ТЭЦ в Приморье произошел пожар

Турбогенератор загорелся на Артемовской тепловой электростанции в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Как отметили в надзорном ведомстве, прокуратура города начала проверку в связи с аварией на турбогенераторе ТЭЦ.

«Предварительно установлено, что технологический инцидент произошел ночью 26 июня... в связи с возгоранием масла в момент работы устройства», — указано в сообщении.

Из-за инцидента не ограничивали электроснабжение, устройства перевели на альтернативные механизмы, и на объекте начали ремонтно-восстановительные работы. Как уточнили в прокуратуре, пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее в Саратовской области произошел пожар на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, инцидент произошел из-за разгерметизации на фоне аномальной жары, напоминает «Свободная пресса».

