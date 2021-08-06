На Аляске погибли все пассажиры разбившегося самолета
Шесть человек, которые находились на борту разбившегося на Аляске экскурсионного самолета, погибли, сообщает Alaska Public Media.
О крушении Havilland Beaver власти узнали, получив сигнал бедствия. Самолет затонул в районе национального заповедника «Туманные фьорды» в 12 км от города Кетчикан. Никто из людей в самолете не выжил. Погибли пять пассажиров и пилот.
6 августа три человека погибли при крушении туристического легкомоторного самолета в департаменте Савойя во Франции.
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