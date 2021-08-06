На Аляске погибли все пассажиры разбившегося самолета

О крушении Havilland Beaver власти узнали, получив сигнал бедствия. Самолет затонул в районе национального заповедника «Туманные фьорды» в 12 км от города Кетчикан. Никто из людей в самолете не выжил. Погибли пять пассажиров и пилот.

6 августа три человека погибли при крушении туристического легкомоторного самолета в департаменте Савойя во Франции.

