СМИ: Самолет Су-35 попал в авиакатастрофу в Хабаровском крае, летчик катапультировался

По данным СМИ, самолет поднялся в небо из аэропорта Дземги. Уточняется, что через несколько минут пилот катапультировался, а Су-35 продолжил неуправляемый полет.

В пресс-службе ВВО подтвердили факт крушения самолета и уточнили, что падение произошло в Охотском море. Су-35с выполнял учебно-тренировочный полет.

Воздушная машина упала в 50 километрах от поселка Смирных. По предварительным данным, в результате ЧП пострадавших и разрушений нет.

