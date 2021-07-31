СМИ: Самолет Су-35 попал в авиакатастрофу в Хабаровском крае, летчик катапультировался
Экстренные службы начали проверку данных об авиакатастрофе, в которую мог попасть самолет Су-35 в Хабаровском крае, сообщает РенТВ.
По данным СМИ, самолет поднялся в небо из аэропорта Дземги. Уточняется, что через несколько минут пилот катапультировался, а Су-35 продолжил неуправляемый полет.
В пресс-службе ВВО подтвердили факт крушения самолета и уточнили, что падение произошло в Охотском море. Су-35с выполнял учебно-тренировочный полет.
Воздушная машина упала в 50 километрах от поселка Смирных. По предварительным данным, в результате ЧП пострадавших и разрушений нет.
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